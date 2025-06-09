Дилеры рассказали, с какими скидками можно будет купить новое авто этим летом

В текущих условиях скидочные программы, действующие с весны, сохранятся, но их распределение по моделям может измениться. А как именно, рассказали представители дилерского сообщества.

По данным ТАСС, средняя скидка на новые автомобили в течение лета будет находиться в пределах 50-150 тысяч рублей в зависимости от бренда. При этом дилеры могут менять размеры бонусов, подстраиваясь под рыночный спрос и наличие машин на складах.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что размер скидок и динамика цен на автомобили зависят от конъюнктуры рынка. По его словам, ситуация будет определяться уровнем спроса и наличием остатков по отдельным маркам и моделям. Важно и то, что все прогнозы останутся актуальными только при стабильном курсе рубля. Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, а национальная валюта начнет дешеветь, это может привести к отмене скидок и специальных программ на востребованные автомобили.

В свою очередь директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что, по его данным, в июне резкого сокращения скидок и других мер поддержки покупателей не предвидится, несмотря на наступление низкого для автобизнеса отпускного сезона. По оценкам эксперта, в этом месяце рынок новых автомобилей может просесть на 5-8% по сравнению с маем. Однако уже в июле по некоторым моделям можно ожидать роста цен из-за сокращения складских запасов, сформированных в 2024 году до очередного повышения утилизационного сбора.