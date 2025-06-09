Обновленный кросовер Exeed VX приедет в Россию летом 2025 года

К одной из основных особенностей рестайлингового Exeed VX относится полностью переработанное оформление кормы. Перемены в салоне есть, но не такие очевидные. Техническая начинка бензиновых версий должна остаться прежней, они приедут к нам первыми. А гибриды подтянутся позже — в августе-сентябре.

Ресурс «Китайские автомобили» опубликовал фотографию обновленного VX, сумевшего добраться до Москвы. Кроссовер попал в кадр у одного из дилерских шоу-румов, речь идет о гибридной модификации, которую выдал шильдик C-DM.

В ходе обновления задняя часть премиального «китайца» получила крупные горизонтальные фонари c длинной LED-перемычкой. Багажный проем расширился, а задний стеклоочиститель перебрался под спойлер. На новый бампер перекочевала площадка для номерного знака.

В салоне появился расположенный на центральном тоннеле новый блок физических кнопок. Они отвечают за активацию камер кругового обзора и настройки микроклимата, там же находится «аварийка». Задний ряд может представлять собой «диван» или пару раздельных кресел.

Подробности о посвежевшем Exeed VX раскроют, очевидно, ближе к рыночному дебюту модели.