Иномарки растут в цене в полтора раза быстрее, чем российские авто

За последние четыре года цены на иномарки увеличивались в полтора раза активнее, чем на отечественные автомобили LADA. При этом средняя стоимость популярных зарубежных моделей сегодня вдвое превышает показатель начала 2021 года.

Согласно данным, которые привел в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, особенно заметен рост цен на автомобили, ранее продававшиеся под корейскими брендами Hyundai и Kia, а теперь представленные как Solaris. Их стоимость увеличилась более чем на 120%.

Значительно подорожали и «китайцы»: Haval F7x и Chery Tiggo 4 — на 100%, Exeed TXL — на 102%, Geely Coolray — на 105%, Chery Tiggo 8 — на 111%. Многие другие иномарки также заметно прибавили в цене — в среднем на 80% и более.

Конечно, практически все модели успели за четыре года сменить поколение или пережить рестайлинг (а то и не один), поэтому сранивать их прайсы не совсем корректно, отмечает эксперт. Но тем не менее.

Кроме того, Целиков добавил, что в текущем году темпы роста цен замедлились, а по отдельным моделям и вовсе остановились. «В то же время процентные доходы с банковских вкладов позволяют хоть частично компенсировать рост цен на авто».