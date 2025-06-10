АВТОВАЗ зарегистрировал новое название Astera

АВТОВАЗ оформил в Федеральном институте промышленной собственности права на торговое наименование Astera. Зачем — пока неизвестно. Возможно, так будет называться новая модель LADA. И не исключено, что именно кроссовер, премьера которого состоится 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее АВТОВАЗ уже зарегистрировал в Роспатенте несколько названий, включая Darus, Azimut и Merida. Astera также может стать одним из претендентов на название будущей новинки. Помимо этого, в списке потенциальных вариантов для первого кроссовера LADA значатся XTour и XRave, которые больше соответствуют позиционированию SUV.

Впрочем, не исключено, что название выберут и не из этого списка, ведь АВТОВАЗ регулярно регистрирует разные торговые марки. Часть из них используется, часть — нет.

Что же касается самого кроссовера, то пока тольяттинцы не раскрывали деталей о дизайне и технических характеристиках модели. Так что остается только ждать публичную премьеру, которая состоится 18 июня 2025 года. Мероприятие пройдет в рамках ПМЭФ, где бренд традиционно представляет свои ключевые новинки. В Санкт-Петербурге АВТОВАЗ должен как минимум представить финальный вариант дизайна и раскрыть название паркетника.