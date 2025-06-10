Импорт новых автомобилей в Россию снизился на 74%

Основными причинами резкого снижения импорта стали переход на локализованную сборку машин китайских брендов и переизбыток автомобилей у дилеров. Китай сохранил статус ключевого поставщика, обеспечив более 70% всего объема ввезенных легковушек.

В мае 2025 года поставки легковых машин сократились в четыре раза

В своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился данными, согласно которым в мае текущего года объем ввоза новых легковых автомобилей в Россию составил 17,8 тыс. единиц. Для сравнения: в прошлом году в тот же период было поставлено 68,9 тыс. машин, в процентном соотношение падение достигло 74,2%.

Основной причиной такого спада стало активное развитие локализованного производства китайских автомобилей, снижающее зависимость от зарубежных поставок. Помимо этого, и о чем ранее уже сообщал портал «АвтоВзгляд», складские запасы у дилеров на данный момент остаются переполненными, а спрос продолжает отставать от предложения — что также негативно влияет на импорт.

Почти половина поставок (41%) пришлась на альтернативные каналы, через которые в страну поступило около 7,3 тыс. машин. Через официальных дистрибьюторов был обеспечен ввоз лишь 10,5 тыс. автомобилей.

Среди официальных поставщиков наибольшую долю заняли Changan (38%), Haval (11%) и GAC (8%). В то же время по неофициальным схемам чаще всего завозили Toyota (15%), BMW (9%), Geely (9%) и Lixiang (8%).

Большая часть импорта новых легковых автомобилей пришлась на Китай (70%). Остальные поставки распределились между Киргизией (9%), Южной Кореей (7%) и Беларусью (5%).