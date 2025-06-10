KGM Korando в базовой комплектации появились у дилеров

Российский ценник на «официальный» KGM Korando начинается от 4 040 000 рублей за переднеприводную версию, однако до недавнего времени таких автомобилей у дилеров не было. Теперь, похоже, появились, что подтверждают свежие фотографии, оказавшиеся в Сети.

Фотографии кроссовера в базовой комплектации у одного из дилерских центров марки KGM (прежнее название — SsangYong) опубликовал телеграм-канал Tagaz. Отличительной особенностью стартовой версии City является отсутствие мультимедийной системы на платформе Android. Вместо нее устанавливается магнитола с радио, Bluetooth и поддержкой MP3.

KGM Korando в простейшем исполнении оборудован кондиционером, обогревом передних сидений, а также антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и фронтальными подушками безопасности.

В качестве силовой установки Korando выступает бензиновый турбированный двигатель 1.5 T-GDI мощностью в 163 л. с, работающий совместно с 6-ступенчатым «автоматом». Комплектаций предусмотрено четыре: по две для переднего и полного привода. В первом случае, как уже было сказано, минимальный прайс составляет 4 040 000 рублей, а во втором — 4 700 000.