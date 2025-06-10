В мае россияне взяли в 2 раза меньше автокредитов

За последний весенний месяц жители нашей страны получили 90,9 тыс. займов для приобретения личного транспорта. По сравнению с прошлым годом такие цифры оказались на 44,5% скромнее.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, население ощутимо охладело к займам на подержанные автомобили. Объем таких кредитов не просто сжался, а прямо-таки рухнул на 65,5%, что вылилось в 33,3 тыс. договоров.

Тем временем доля кредитов на новые машины просела не так катастрофично — на 15% или до 57,6 тыс. штук. Если анализировать ситуацию, сравнивая ее с апрельской, то можно даже говорить о небольшом увеличении. В середине весны речь шла о 56,35 тыс.

Средняя ставка автокредита на новые «ласточки» составила 13,2%, увеличившись на 0,2 процентных пункта к апрелю. В плане «бэушек» ничего не изменилось, показатели замерли на уровне 26,5%.

В мае 2025 года общий объем выдачи автокредитов в России остановился на отметке 116 млрд рублей. А это почти в два раз меньше, чем в конце прошлогодней весны.