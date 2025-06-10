Эксперт объяснил, зачем китайские автопроизводители плодят в России суббренды

В последние годы российский авторынок столкнулся с наплывом китайских суббрендов. Основная причина этого явления — успешный опыт аналогичной стратегии внутри самого Китая: стратегия создания множества марок позволила автостроителям охватить разные сегменты рынка.

Об этом агентству «Автостат» рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. И подчеркнул, что второй важной причиной выступает и желание компаний избежать санкционных рисков.

Перенасыщение рынка наименованиями также снижает его прозрачность и усложняет выбор для покупателей. Кроме того, сохраняются риски, что суббренды не смогут обеспечить достаточный уровень сервисной инфраструктуры и поставки запчастей, что в перспективе способно привести их к уходу с рынка.

Стратегия создания множества суббрендов необходима для быстрого расширения дилерской сети, она не подразумевает долгосрочных планов по формированию устойчивой репутации у покупателей, добавил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

При этом большинство новых марок не являются проектами, ориентированными на работу в России. Такие бренды, как Omoda, Jaecoo, Soueast, WEY и Ora, имеют представительства и в иных странах.

Другое дело, например, Knewstar: его создали специально для РФ, а машины выпускаются на заводе в близкой к нашим границам провинции Хэйлунцзян. Эта марка на текущий момент продает лишь одну модель — купе-кроссовер 001.