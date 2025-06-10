Российские автодилеры объяснили, почему ожидают в июне роста продаж

Согласно сегодняшним прогнозам на июнь, речь идет о реализации около 100 тыс. легковушек. Однако первая неделя лета оказалась хуже аналогичного периода в мае.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Пока он считает уровень продаж автомобилей тревожным, но надеется, что активность покупателей слегка вырастет за счет того, что ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 20%.

Аналогичной точки зрения придерживается коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Он также возлагает надежды положительную динамику, поскольку ставка ЦБ снизилась впервые за долгие месяцы. Первый летний месяц стартовал без роста по контрактованию и трафику, отметил г-н Шапринский.

В свою очередь, гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассчитывает на очень комфортный курс валюты и активность клиентов-юрлиц.