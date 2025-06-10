Для России сертифицировали четырехдверное купе-гибрид Exlantix ES

Гибридный Exlantix ES разработан с учетом особенностей отечественного климата. Шасси и подвеска прошли специальную антикоррозийную обработку, чтобы зимой не возникло проблем. Новинку оценили в 5 990 000 рублей. Продажи в России стартуют до начала осени.

Первая партия доберется до Москвы уже этим летом

Четырехдверный Exlantix ES приводит в движение силовая установка с парой электродвигателей, обеспечивая 469 л.с. мощности и 634 Нм пиковой тяги. Ускорение до «сотни» занимает 4,6 секунды. Общий запас хода составляет 1231 км, на чистом электричестве «китаец» может проехать до 180 км за счет батареи емкостью 40 кВт*ч.

При колесной базе в 3000 мм новинка вытянулась в длину на 4945 мм, в ширину — на 1978 мм. Восполнить энергию можно даже при очень низких температурах благодаря зарядному порту с изолированным интеллектуальным пистолетом. Боковые зеркала и ветровое стекло автоматически греются и размораживаются.

Остается только сказать, что производитель обещает восьмилетнюю гарантию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Exlantix ES и Exlantix ET представили в России. Тогда мы расписали больше особенностей обеих моделей.