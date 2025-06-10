Автомобили GAC в России получат сервисы «Яндекс Авто»

Возможности платформы «Яндекс Авто» позволят лучше адаптировать линейку GAC для российского рынка, а также обеспечить «китайцев» продвинутым мультимедийным комплексом, возможности которого должны прийтись по душе и водителям, и пассажирам.

Поначалу отечественные сервисы встроят в обновленные версии автомобилей GAC, которые продаются в России лучше всего. Первым в этом плане станет флагманский полноприводный кроссовер GS8: на его борту появятся музыка, карты и книги от «Яндекса».

Все встроенные сервисы отечественного IT-гиганта можно будет синхронизировать с его общей экосистемой. В результате владельцы машин GAC получат доступ к личным плейлистам, аудиокнигам и сохраненным адресам. В перспективе будет доступен виртуальный голосовой помощник «Алиса».

Остается только сказать, что первые автомобили GAC с интегрированным софтом «Яндекс Авто» можно будет приобрести в третьем квартале текущего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности обновленного кроссовера GAC GS8, который приедет в Россию в ближайшем будущем.