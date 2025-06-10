РОАД призвала включить дилеров в цепочку онлайн-продаж автомобилей

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложили создать равные условия для всех игроков рынка. Организация одобряет и поддерживает развитие цифровой реализации, но желает, чтобы в эту сферу вошли официальные дилеры.

Об этом сообщила «Газета.Ru», опубликовавшая заявление РОАД. Дилеры не собираются категорически отрицать онлайн-продажи автомобилей, но считают введение жестких ограничений «сверху» необоснованным. Например, по мнению ассоциации, минимальная обязательная планка реализации машин через маркетплейсы может вызвать негативные последствия. Напомним, 5-процентный барьер предусмотрен первоначальным вариантом проекта «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026-2030 годы».

Стремясь формально соблюдать подобные правила, участники рынка могут использовать различные схемы, позволяющие достигать нужных цифр по онлайн-продажам только на бумаге. И нельзя исключить, что по факту машины будут продавать клиентам другим путем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские дилеры попросили запретить автопроизводителям онлайн-торговлю.