До конца 2025 года в Россию приедут тысячи автомобилей Mazda с гарантией

В 2025 году к нам должны привезти около трех тысяч машин с шильдиком «Мазды». Пока речь идет о кроссоверах CX-5 и CX-50, импортом решил заняться экс-дистрибьютор марки — компания «Мазда Мотор Рус».

Об этом сообщает «Журнал Авто.ру». В ходе закрытой встречи с отечественными дилерами «Мазды» стало известно, что автомобили бренда хотят на регулярной основе возить к нам с завода, который находится в Китае. При этом будет предусмотрена самостоятельная гарантия на три года или 150 тыс. км пробега.

В будущем линейка ввозимых в Россию моделей может расшириться за счет CX-9 и CX-90. Они уже рассматриваются на данном этапе. Кроме того, изучается вопрос русификации мультимедийных комплексов.

Ценник подобных кроссоверов «Мазды» пока не раскрывают. Но к плюсам запланированных поставок можно отнести правильное прохождение таможни и НДС. Это откроет возможности как минимум для лизинга.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал подробный материал про китайские Mazda и Toyota. Мы объяснили, почему россиянам стоит избегать «азиатских близнецов».