До конца 2025 года в Россию приедут тысячи автомобилей Mazda с гарантией

Об этом сообщает «Журнал Авто.ру». В ходе закрытой встречи с отечественными дилерами «Мазды» стало известно, что автомобили бренда хотят на регулярной основе возить к нам с завода, который находится в Китае. При этом будет предусмотрена самостоятельная гарантия на три года или 150 тыс. км пробега.
В будущем линейка ввозимых в Россию моделей может расшириться за счет CX-9 и CX-90. Они уже рассматриваются на данном этапе. Кроме того, изучается вопрос русификации мультимедийных комплексов.
Ценник подобных кроссоверов «Мазды» пока не раскрывают. Но к плюсам запланированных поставок можно отнести правильное прохождение таможни и НДС. Это откроет возможности как минимум для лизинга.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал подробный материал про китайские Mazda и Toyota. Мы объяснили, почему россиянам стоит избегать «азиатских близнецов».