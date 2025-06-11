У Hongqi появился первый прототип кроссовера-гибрида HS9 PHEV

«Поднебесный» премиальный бренд Hongqi, официально представленный в России, готовит к запуску новый гибридный кроссовер Hongqi HS9 PHEV. Продажи в Китае должны стартовать в конце 2025 года. Вполне возможно, что серийную версию в будущем привезут и к нам.

Габаритная новинка получит салон на шесть и семь мест

Как сообщает Autohome, в рамках подготовки к производству серийной модели Hongqi выпустила первый прототип подзаряжаемого гибрида HS9 PHEV. От электрокара E-HS9, который продается в нашей стране, новинка отличается и по экстерьеру, и по оформлению интерьера.

Схожесть с Rolls-Royce ушла в прошлое, привычную радиаторную решетку сменила глухая панель с вертикальными элементами, предусмотрена подсветка. Спереди внимание на себя обращает светодиодная L-образная оптика с вкраплением матричных технологий. Как и у других моделей бренда, принадлежность к нему обозначена фирменной полосой красного цвета, идущей вдоль капота. Затемненные стойки создают ощущение «парящей» крыши. Наружные зеркала — цифровые, корма украшена полноразмерными LED-фонарями.

В движение Hongqi HS9 PHEV должна приводить гибридная система, построенная на базе двухлитрового наддувного двигателя. С ним в тандеме работает парочка электромоторов. Ожидается проводное рулевое управление и активная подвеска. В основе модели лежит архитектура Hongqi Honghu.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Hongqi задумались о локализации производства автомобилей в России.