Автомобили Solaris вошли в госпрограмму льготного автокредитования

Три модели отечественного бренда Solaris теперь входят в программу льготного автокредитования. Речь идет о кроссовере HC (бывший Hyundai Creta), седане KRS (прежний Kia Rio) и кросс-хетчбэке KRX (Kia Rio X соответственно). Не включили в перечень только HS (аналог Hyundai Solaris), на него скидку от государства пока не дают.

О том, что три модели Solaris включили в госпрограмму льготного автокредитования, сообщил телеграм-канал «Автопоток». Инициатива призвана поддержать спрос на отечественные автомобили, включая те, что выпускаются на мощностях бывших зарубежных брендов. При этом выбор конкретных машин зависит от уровня локализации производства.

Программа позволяет получить скидку в 20-25% на автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей и уровнем локализации более 2000 баллов по метрикам Минпромторга. А для электромобилей российского производства предусмотрена более существенная господдержка — до 35% от цены, но не выше 925 тыс. рублей.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, в мае текущего года действие льгот распространили на семьи с двумя детьми — теперь они могут получить скидку в 10% от стоимости авто в рамках программы «Семейный автомобиль». Ранее такая возможность была только у многодетных родителей (тех, что воспитывают троих и более детей).