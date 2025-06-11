Changan опубликовал официальные фото лифтбэка Uni-V третьего поколения

Из изменений экстерьера Changan Uni-V в первую очередь бросается в глаза отсутствие традиционной решетки радиатора — ее заменили на гладкую панель, характерную для электромобилей. Это решение не только изменило внешний вид, но и снизило коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,27 Cd.

С интерьером модели дизайнеры тоже поработали. Передняя панель стала проще и лаконичнее, а вместо прежней системы из нескольких дисплеев теперь используется единый большой экран. Помимо прочего, установлено новое рулевое колесо с кнопкой Super Race, перекочевавшей на «баранку» с центральной консоли.

Что касается «техники», то в Китае у «третьего» Changan Uni-V будет несколько модификаций с 1,5- и 2,0-литровыми движками на 155 и 245 л.с., сообщает Autohome. Коробки передач — семиступенчатый «робот» и восьмидиапазонный «автомат». Дата начала продаж лифтбэка в Поднебесной не называется. Когда он приедет к нам (если вообще приедет), тоже неизвестно.

Пока же в России продается Changan Uni-V предыдущей генерации — причем предлагают машины как 2023, так и 2024 года выпуска. В первом случае покупателям доступно две комплектации, младшая из которых стоит 2 859 900 рублей без учета скидок. Во втором — четыре, и за базовую просят уже 3 069 900 целковых.