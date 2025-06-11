Майские продажи показали, что в России сокращаются складские запасы новых авто

В мае текущего года в России было реализовано 91,2 тыс. новых автомобилей. При этом за тот же месяц в страну ввезли лишь 17,8 тыс. машин, а отечественные заводы выпустили 51,5 тыс. легковушек. Разница между проданными и отправленными к дилерам авто составила более 20 тыс. единиц, что указывает на сокращение складских остатков.

В этом году 77% купленных машин пришлось на легковушки 2024 года выпуска

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков привел в своем телеграм-канале статистику, согласно которой майские продажи впервые в этом году превысили совокупные объемы производства и импорта. Доля реализованных машин текущего года выпуска постепенно растет, однако за первые пять месяцев 77% купленных авто все еще приходилось на прошлогодние легковушки.

При этом эксперт подчеркнул, что собранные данные обладают некоторой неточностью, так как в расчетах не учитывались данные спецучета (автомобили с синими и черными госномерами), а также экспорт авто из России. Годовой объем поставок машин из страны он оценил приблизительно в 20-30 тыс. единиц.

На точность выводов также влияет и то, что существует значительный для статистики временной промежуток между производством, ввозом и фактическим поступлением автомобилей в продажу.

Тем не менее майская статистика демонстрирует явный тренд на уменьшение запасов — последние продолжают стремительно убывать. Если в начале года на складах оставалось около 500 тыс. автомобилей, выпущенных в 2024 году или ранее, то сейчас их количество сократилось более чем вдвое.