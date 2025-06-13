Могучий прогрев российского автомобильного рынка, ловко исполненный в 2022-м и 2023-м годах, когда цены на новые автомобили взлетели «до небес», а коврики и антикор в дилерских центрах, от которых нельзя отказаться, стоили до полумиллиона рублей, стал одной из причин фатального охлаждения россиян к идее покупки нового авто. И продавцы, похоже, свою идеологическую и экономическую ошибку поняли и приняли. И начали действовать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сложившуюся прямо сейчас в автопродажах новых авто ситуацию иначе как коллапсом не назвать: продажи упали столь низко, что дилерские центры по всей стране просто начали закрываться. Держать музей с бесплатным входом — удовольствие не из дешевых. Да и менеджеры, львиная доля дохода которых произрастает именно из реализаций, не готовы сидеть «на окладе». Не высок он, не разгуляешься. Отсюда и вся истерика дилерского сообщества: помогите, убивают. Жирный доход прошлых лет разошелся, на ремне — последние дырки.

Можно до бесконечности кивать на политику с экономикой, но бревно в собственном глазу заметить придется: взрывной рост цен в тандеме с полной противоположностью уровня качества продаваемого продукта, подкрепленный отсутствием заемных средств, автоматом привели к исходу клиентов.

Воздействовать на ведомство Эльвиры Набиуллиной не получилось, родной автопром ловко «наломал дров» с утилизационным сбором, который является чистой воды лоббистской историей, а китайские автомобили не внушили. В итоге — имеем то, что имеем: народ массово, как в девяностые, «потащил» подержанные машины из «забугорья», в нашем случае — из Кореи/Японии, и перестал ходить в дилерские центры. Вишенка на торте — депозиты под двадцать процентов, которые заметно убедительнее идеи обновления семейного автопарка. Шах и мат.

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Устраивает ли такой подход комплексный российский автопром? Конечно, нет. Ловкие расчеты и красивые презентации померкли перед самой точной метрикой — голосованием рублем. Побившись в экстазе, продавцы пришли к единственному верному решению: надо снижать цены.

Причем не скидочными механизмами, а именно РРЦ: перегретый рынок, а он у нас такой и есть, никому не выгоден, потому что заоблачный «прайс» на ценнике бюджет не пополняет.

Чтобы заработать — сделку нужно заключить. И цены поехали вниз: началось все с марки Rox — «пожелания» за новый автомобиль модели 01 снизили сразу на миллион рублей. Тогда портал «АвтоВзгляд» аккуратно предположил, что может закладываться тенденция.

И чуть позже наш домысел подкрепила компания KGM: «похудели» прайсы на Torres и Korando. Китайский Bestune также пошел по пути дружбы с российским потребителем: прямая скидка на кроссовер T55 составили 550 000 рублей, а на лифтбек B70 — 500 000 рублей.

Тренд? Уже да. За последние 7-8 месяцев отрасль прошла стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и планомерно входит в финальную по модели Кюблера-Росса — в принятие. Не все, конечно, у нас и особенные, кому общие экономические тенденции не актуальны в связи с надеждой на госбюджет, но многие. И это позитивный для конечного потребителя результат: большой и удобный китайский автомобиль за 1,87 миллиона рублей — это уже интересно. Посмотрим, что будет дальше.