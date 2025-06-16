Toyota официально опровергла слухи о возвращении на российский рынок

В ряде российских СМИ в последнее время появлялась информация о возможном возобновлении официальных продаж новых автомобилей Toyota в России. Однако представитель Toyota Tsusho Corporation, входящей в японский концерн, это опроверг.

В компании заявили, что не планируют продажи своих авто в нашей стране

В ответ на запрос редакции РИА Новости представители компании подтвердили, что сообщения о возвращении бренда на российский рынок не соответствуют действительности. На данный момент у Toyota нет планов по возобновлению поставок новых автомобилей в нашу страну.

Ранее ряд изданий сообщал, что компания Toyota якобы начала официальные продажи новых машин в РФ. Эти публикации вызвали оживленное обсуждение, однако ответ от самих японцев поставил точку в данном вопросе.

В Toyota Tsusho Corporation заявили, что компания не ведет деятельность по реализации новых автомобилей в России, и подчеркнули, что не анонсировали каких-либо изменений в своей стратегии относительно отечественного рынка.

После ухода ряда иностранных автопроизводителей из России в 2022 году слухи о возможном возвращении разных брендов периодически появляются в СМИ, но никто так пока и не вернулся.