Доля дизельных машин на российском рынке новых авто опустилась ниже 2%

За первые пять месяцев 2025-го в России было реализовано на 37% меньше новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, чем за тот же период прошлого года, притом что весь рынок сократился лишь на 26%. В результате доля машин на «тяжелом» топливе в общем объеме продаж опустилась до 1,7%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале поделился статистикой, согласно которой за первые пять месяцев 2025 года в России было реализовано всего 7550 новых легковых автомобилей с дизельными двигателями.

Наибольшим спросом среди машин с такими моторами пользуются пикапы — на грузовички приходится почти половина продаж. Лидерами в этом сегменте стали Foton Turland (895 шт.), Great Wall Poer (850 шт.) и Sollers ST6 (516 шт.). В то же время выбор дизельных SUV китайского производства остается крайне ограниченным — в продаже представлены только Haval H9 (370 шт.), Haval H5 (222 шт.) и BAIC BJ40 (43 шт.).

А вот среди автомобилей, поставляющихся посредством альтернативного импорта, ассортимент дизельных моделей значительно шире. В топ-10 самых популярных входят BMW X5 (437 шт.), X7 (312 шт.), X6 (274 шт.), Lexus LX (260 шт.) и Range Rover (195 шт.), а также Mitsubishi L200 (186 шт.), Mercedes-Benz GLS (185 шт.), Hyundai Palisade (181 шт.), Toyota Land Cruiser 300 (160 шт.) и Land Cruiser Prado (130 шт.).

Всего на российском рынке новых автомобилей представлено более 100 моделей с дизельными двигателями, однако большинство из них поставляется в единичных экземплярах под индивидуальные заказы. Это делает такие машины скорее исключением, чем массовым явлением.

Тенденция к сокращению доли дизельных легковушек наблюдается уже несколько лет, и в 2025-м она продолжается.