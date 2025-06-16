Продажи подзаряжаемых гибридов в России резко снизились

За первые пять месяцев 2025 года в России было реализовано чуть более 10 тысяч гибридных автомобилей, предоставляющих возможность подзарядки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 40%.

В своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что подзаряжаемые гибриды занимают 2,4% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются модели с системой, где бензиновый двигатель выполняет исключительно роль генератора для электромотора — их называют «последовательные» гибриды. Такая конструкция обеспечивает движение исключительно на электротяге.

Лидером сегмента остается Lixiang L7 (2004 шт.), за которым следуют Voyah Free (1795 шт.), Lixiang L6 (1170 шт.), Lixiang L9 (885 шт.) и Evolute I-Space (534 шт.).

Почти половина всех проданных в январе-мае 2025-го гибридов пришлась на Москву и Подмосковье, хотя в целом на столичный регион приходится лишь пятая часть всего автомобильного рынка страны.