Более 50% новых машин, проданных в 2025 году, были произведены в России

За первые пять месяцев текущего года в нашей стране нашли своих владельцев 440,3 тыс. новых легковых автомобилей. И больше половины из них сошло с конвейеров отечественных заводов — 51,7%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно подсчетам эксперта, на втором месте находится Китай — доля автомобилей, произведенных в КНР, достигла 41,1% российского рынка новых машин. Тройку лидеров с огромным отрывом замыкает дружественная Белоруссия: ее «кусок» — 3,3%.

В первую пятерку сумели войти «немцы» и «японцы», хотя и с куда более скромными показателями, что, впрочем, логично в нынешних геополитических и экономических реалиях. Речь идет о 1,4% и 0,7% соответственно. Кстати, по Казахстану цифры такие же, как и в случае Страны восходящего солнца, но г-н Целиков поставил наших партнеров по ЕАЭС на шестую позицию.

Замыкают перечень Южная Корея и Великобритания, у которых по 0,2%. Десятым стал Таиланд — 0,1%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько снизился импорт новых автомобилей в Россию.