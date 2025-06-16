В России на новые китайские авто с «механикой» приходится всего 5% в 2025 году

В текущем году на отечественном авторынке успели реализовать 240 тыс. новых легковых «поднебесных» машин. Подавляющее большинство из них было оснащено автоматической трансмиссией — 95% или 226,5 тыс. экземпляров.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По словам эксперта, точной раскладки по гидроавтоматам, «роботам» и вариаторам у него, к сожалению, нет. Зато известно, что 5% от общего числа проданных «китайцев» получили механическую трансмиссию — подобные автомобили вполне можно считать своеобразной экзотикой на наших дорогах.

Пока в 2025-м в России нашли своих владельцев 13 566 «поднебесных» легковушек с «механикой». С такой коробкой передач россияне охотней всего брали кроссовер Chery Tiggo 4 с приставкой Pro — было продано 4722 штуки. На втором месте оказался Haval M6 за счет 3592 реализованных паркетников. На третьей позиции расположился Haval Jolion благодаря результату в 1523 штуки. Далее в списке г-на Целикова представлены Jetour Dashing и JAC JS3, на которые пришлось 570 и 522 экземпляра, уехавших из дилерских шоу-румов.

Перечисленные пять моделей заняли 80% рынка новых «поднебесных» автомобилей, оснащенных МТ.

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