В Сети появились фото обновленного Volkswagen Tavendor

Кроссовер Tavendor выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen и отличается внушительными габаритами: почти 5 метров в длину и более 2 метров в ширину. При этом автомобиль предлагается исключительно в пятиместной компоновке.

Кроссовер получит изменения как внутри, так и снаружи

Фотографии прототипа обновленного Volkswagen Tavendor, замеченного во время дорожных тестов в Китае, опубликовал местный портал Autohome. И судя по снимкам закамуфлированной машины, кроссовер получит переработанную переднюю часть — вероятно, новую оптику, решетку радиатора и бампер.

В Сеть просочились фотографии и салона посвежевшего Tavendor. Похоже, мультимедийная система обзаведется новым крупным дисплеем, а на дверных картах появится новая прострочка. Наши китайские коллеги, внимательно изучившие снимки, также предполагают, что некоторые изменения произойдут на заднем ряду.

Какие силовые агрегаты получит обновленный Volkswagen Tavendor, неизвестно. Сейчас кроссовер комплектуется бензиновыми турбодвигателями 2.0 TSI мощностью 186 л.с. в версии с передним приводом или 220 л.с. с полным приводом 4Motion. В обоих случаях в паре с мотором трудится 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

В Китае Tavendor оценивается в 243-300 тысяч юаней, что приблизительно равно 2,66-3,28 млн рублей. Эта модель поставляется по «серым» схемам и в Россию, но у нас прайсы существенно выше — от 4,75 до 6,3 млн рублей в зависимости от комплектации и дилера.