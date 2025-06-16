GAC вытеснил Toyota из десятки самых популярных автобрендов в России

По итогам 9-15 июня продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 34% по сравнению с результатом позапрошлой недели и на 40%, если проводить параллель с аналогичным периодом в 2024-м. Правда, тут, вероятно, сыграли свою роль длинные праздничные выходные — рабочих дней было всего три.

По данным аналитического агентства «Автостат», общий объем рынка новых легковых автомобилей с 9 по 15 июня составил 15,4 тыс. единиц. Лидером продаж остается отечественная LADA, чей показатель достиг 4265 реализованных машин за неделю.

Статитстика показывает, что на фоне общего снижения спроса «китайцы» продолжают расти. Помимо LADA, преодолеть рубеж в тысячу проданных легковушек смогли еще четыре бренда: Haval (1508 шт.), Chery (1357 шт.), Changan (1148 шт.) и Geely (1058 шт.). В первую десятку также вошли Belgee (671 шт.), Jetour (563 шт.), GAC (369 шт.), Omoda (348 шт.) и Solaris (333 шт.).

И здесь стоит отметить, что по итогам прошлой недели в топ-10 российского рынка вернулся GAC — китайская марка, оказавшаяся на восьмом месте, не попадала в список лидеров с декабря прошлого года. А вот Toyota, ворвавшаяся в первую десятку в конце мая, спустя полмесяца ее покинула.