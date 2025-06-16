Названа дата старта продаж Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», новый Chery Arrizo 8 Pro, оснащенный 254-сильным двухлитровым мотором, уже появился в дилерских шоу-румах КНР. Силовой агрегат обеспечивает 390 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.
Новинка отличается от 1,6-литрового исполнения не только по технической начинке, но и благодаря внешним дизайнерским акцентам. Наиболее мощный Arrizo 8 Pro может похвастать оригинальными вариантами окраски кузова. Речь идет о кристально-сером оттенке и изумрудно-зеленом. Кроме того, обращает на себя внимание четверка патрубков выхлопной системы. Размеры седана — 4780х1843х1469 мм. Колесная база достигает 2790 мм.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором. Мы более обстоятельно рассказали о переосмысленном дизайне и не только. Дореформенная версия седана представлена в России официально, что позволяет нам надеяться и на появление последней модификации.