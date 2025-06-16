Названа дата старта продаж Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором

Свежая модификация седана Chery Arrizo 8 с приставкой Pro и двигателем объемом 2,0 л будет доступна покупателем из Поднебесной уже через несколько дней. Старт продаж самой мощной версии «восьмерки» запланирован на 19 июня.

Пока речь идет о Китае, но вполне возможно, что новинка доберется и до России

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», новый Chery Arrizo 8 Pro, оснащенный 254-сильным двухлитровым мотором, уже появился в дилерских шоу-румах КНР. Силовой агрегат обеспечивает 390 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Новинка отличается от 1,6-литрового исполнения не только по технической начинке, но и благодаря внешним дизайнерским акцентам. Наиболее мощный Arrizo 8 Pro может похвастать оригинальными вариантами окраски кузова. Речь идет о кристально-сером оттенке и изумрудно-зеленом. Кроме того, обращает на себя внимание четверка патрубков выхлопной системы. Размеры седана — 4780х1843х1469 мм. Колесная база достигает 2790 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором. Мы более обстоятельно рассказали о переосмысленном дизайне и не только. Дореформенная версия седана представлена в России официально, что позволяет нам надеяться и на появление последней модификации.