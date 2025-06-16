Hongqi выделит 30 машин для гостей ПМЭФ-2025

Премиальный «поднебесный» бренд Hongqi считает важной частью своей миссии в нашей стране участие в значимых деловых событиях, объединяющих лидеров государств, бизнеса и науки. В число таких мероприятий, безусловно, входит и XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), для участников которого китайский производитель предоставит три десятка автомобилей.

Седан H9 и минивэн HQ9, предназначенные для гостей ПМЭФ-2025, являются ключевыми моделями линейки Hongqi. В заднеприводной четырехдверке гармонично сочетаются высокий уровень надежности, продвинутые умные системы и элегантный дизайн. Под капотом установлена мягко-гибридная 245-сильная силовая установка. Для отделки салона использованы натуральные премиальные материалы, предусмотрены передовые системы помощи водителю.

В свою очередь, минивэн бизнес-класса Hongqi HQ9 отлично вписывается в статусные проекты, составляя достойную альтернативу седанам. Однообъемник может похвастать максимальным простором внутреннего пространства для пассажиров, позволяя получить соответствующий уровень комфорта. Это актуально и для версии Deluxe, и для исполнения Executive, их можно назвать идеальным вариантом для сопровождения VIP-гостей и официальных делегаций.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел «матримониальный» тест-драйв седана Hongqi H9. Обо всех плюсах и минусах роскошного седана рассказала новобрачная.