В России расширят линейку комплектаций лифтбэка Changan Uni-V

Новая двухпедальная версия Changan Uni-V с более мощным мотором и приводом на все колеса должна появиться на российском рынке уже в этом году. К сожалению, на данный момент более конкретные сроки пока неизвестны.

Ресурс «Китайские автомобили» предполагает, что за топовый Uni-V с автоматической трансмиссией официальные дилеры в России будут просить в районе 4 — 4,5 млн рублей. Версии с 1,5-литровым двигателем, сошедшие с конвейера в 2023-м и 2024 годах, сейчас оцениваются в 2,9 — 3,2 млн «целковых».

О расширении линейки модификаций лифтбэка в нашей стране рассказали источники издания в дилерском сообществе. Скорее всего, у нас Changan Uni-V получит двухлитровый турбомотор, с которым уже не первый год продается на родине. В Китае силовой агрегат выдает 226-232 л.с. и 390 Нм тяги. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат» Aisin.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Changan опубликовал официальные фото лифтбэка Uni-V третьего поколения.