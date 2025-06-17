В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 9 калужской сборки

Chery запустила в Москве продажи семиместных кроссоверов Tiggo 9, собранных в нашей стране. Такие паркетники заметили на «витрине» крупной лизинговой фирмы.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, Tiggo 9 местного разлива выдала первая часть VIN-кода — так называемый WMI. Прежде с маркировкой EDE «засветились» кроссоверы Chery Tiggo с приставкой 7L. Наши коллеги считают, что такие «семерки» и «девятки» могут быть собраны в Калуге на заводе, которым раньше владел сбежавший из страны Volkswagen.

Напомним, Chery Tiggo 9 представляет собой габаритный семейный автомобиль. Он стал первой моделью в российской линейке, созданной на архитектуре Т2Х. Размеры кроссовера составляют 4810х1925 х1741 мм. Колесная база вытянулась на 2800 мм. В моторную гамму вошел 249-сильный турбированный мотор объемом 2,0 л, выдающий 375 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат».

Ранее портал «АвтоВзгляд» в ходе тест-драйва Chery Tiggo 9 выяснил, действительно ли он является флагманом или представляет из себя просто большой кроссовер.