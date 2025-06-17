Эксперты: к концу года в России не останется кроссоверов дешевле 2 млн рублей

В прошлом месяце в России реализовали порядка 16 тысяч новых кроссоверов по цене до 2 миллионов рублей — примерно в два раза больше, чем в мае 2024-го. Эксперты полагают, что в июне этот сегмент подрастет еще на 10-15%, но к концу года «бюджетные» SUV станут «большой редкостью».

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал заместитель директора департамента по развитию розничных продаж «Газпромбанк Автолизинг» Руслан Колесников.

— Длительное продолжение этого тренда на весь третий квартал едва ли возможно. Немало новых иномарок 2025 года выпуска уже оказались на 8-10 процентов дороже своих прошлогодних «товарок». И даже при стабильности курса рубля все продавцы будут стараться учитывать в своем бизнесе еще и фактор инфляции, — объяснил эксперт.

По его данным, если продажи новых легковых автомобилей в мае просели на 28%, то число кредитных сделок — на 32%, а лизинговых — и вовсе на 40%. А потому вполне естественно, что дилеры и дистрибьюторы стали активнее привлекать покупателей — в том числе тех, что присматриваются к машинам стоимостью до 2 млн рублей.

Самым популярным кроссовером бюджетного сегмента по итогам прошлого месяца стал Haval Jolion — 4,6 тысячи сделок. На втором месте оказался Belgee X50, на третьем — Haval M6. Замкнули первую пятерку Changan CS35 и Chery Tiggo 4. А помимо этих моделей, в десятке самых востребованных SUV по цене до 2 млн целковых оказались Solaris HC (спрос на отечественный аналог Hyundai Creta вырос почти на 20%), Kaiyi X3, BAIC X7, SWM G05 Pro и G01F.