Российский рынок новых автомобилей может восстановиться уже в 2026

Российский рынок новых легковых автомобилей имеет все шансы восстановиться до оптимистичных показателей уже в следующем году. Позитивные прогнозы связаны со смягчением кредитной политики и накопленным спросом, хотя до рекордных значений прошлого десятилетия автопродажам еще очень далеко.

О том, что продажи новых легковых автомобилей уже в 2026-м могут вернуться к показателям 2024-го, который был относительно успешным (реализовано порядка 1,57 млн машин), сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз аналитиков «Технологий Доверия» (ТеДо, ранее российское подразделение PwC).

Существует три потенциальных сценария дальнейшего развития ситуации на отечественном авторынке. По стабилизирующему — происходит снижение ключевой ставки, расширяется ассортимент, выходят на рынок новые участники и усиливается локализация производства. По пессимистичному — рубль слабеет, ключевая ставка остается неизменной, предложение сокращается, запасы на складах растут. А по базовому — все остается так же, как сейчас.

Если говорить об итогах 2025-го, то продажи в любом случае снизятся: при базовом сценарии на 7% до 1,46 млн единиц, при стабилизирующем — на 2% до 1,54 млн, а при пессимистичном — на 19% до 1,27 млн. А вот в 2026-м, как ожидается, ситуация улучшится: может быть реализовано 1,57 млн новых авто (базовый сценарий), 1,64 млн (стабилизирующий) или 1,36 млн (пессимистичный).

Подстегнуть продажи может локализация китайских брендов, если их автомобили, получив российскую «прописку», станут доступнее для покупателей. К тому же важную роль сыграют государственные льготы.