Флагманский кроссовер Wey 09 заметили на тестах

Кроссовер с индексом 09 займет верхнюю позицию в линейке премиального бренда Wey и составит конкуренцию таким автомобилям, как Lixiang L9 и Lynk & Co 900. Официальные технические характеристики и дата премьеры пока не раскрываются, но ожидается, что мощность силовой установки дебютанта достигнет аж 864 л.с.

Фотографии Wey 09, замеченного в Поднебесной во время дорожных испытаний, опубликовал китайский портал Autohome. Уточняется, что длина кроссовера превысит 5,2 метра. А приводить его в движение будет гибридная система Hi4-Z, сочетающая бензиновый двигатель и пару электромоторов.

По предварительным данным, ДВС объемом 2 литра сможет выдавать 252 л.с., а суммарная мощность электрических моторов составит 612 л.с. Таким образом вместе они обеспечат 864 л.с. и 1195 Нм крутящего момента. Что касается тяговой батареи, то ее емкость будет 59 кВт·ч, позволяя машине преодолевать короткие дистанции на чистой электротяге.

Добавим, что суббренд Wey, принадлежащий китайской компании Great Wall Motor, официально представлен и в России, а потому есть вероятность, что «девятка» однажды доберется и до наших дилеров. Пока же модельный ряд премиальной марки в РФ включает кроссоверы с индексами 05 и 07, а также минивэн Wey 80.