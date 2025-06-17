Денис Мантуров опроверг слухи о возвращении в Россию Toyota и Hyundai

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что отношения России с зарубежными автопроизводителями Toyota и Hyundai, чьи модели были и остаются популярными в нашей стране, целиком и полностью прервались в 2022 году. По словам г-на Мантурова, к нему не поступали сведения о планах японцев или корейцев по возвращению на отечественный авторынок.

Первый вице-премьер заявил об этом в эфире РБК-ТВ. Г-н Мантуров пояснил, что делает выводы, опираясь на официальные источники, а также взаимодействие и переписки, которые прежде происходили с представителями «Тойоты» и «Хендэ». Еще три года назад отношения России с этими автопроизводителями прервались по линии обеих структур, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, совсем недавно Toyota официально исключила возможность возвращения на российский рынок. В компании заявили, что не планируют продажи своих авто у нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минпромторг опроверг исключение автобрендов Hyundai и Kia из списка параллельного импорта в начале мая.

Кстати говоря, также г-н Мантуров официально подтвердил, что АВТОВАЗ действительно имеет планы по сокращению темпов производства своих автомобилей в этом году. Это случится по объективным причинам, независящим от волжского автогиганта, подчеркнул вице-премьер.