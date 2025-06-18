Названа дата старта продаж обновленных Chery Tiggo 8L и Tiggo 8 Plus

Пока — в Китае, но вполне возможно, что кроссоверы приедут и в Россию

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», несмотря на скорое появление обновленных моделей на китайском на рынке, Chery пока не спешит делиться подробностями о том, как именно изменились кроссоверы.

«Восьмерка» и с припиской L, и с «плюсом» может иметь два варианта салона. Первый рассчитан на пять человек, второй — на семь. В «Поднебесной» L-версия «вооружена» наддувным двухлитровым двигателем, выдающим 254 л.с. и 390 Нм тяги. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Помимо аналогичной силовой установки, Plus-модификации досталась менее мощная 197-сильная 1,6-литровая в придачу с 7-скоростным «роботом».

Остается добавить, что Chery уже давно и официально представлена в России, поэтому можно рассчитывать и на появление обновленных «восьмерок» в нашей стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 9 калужской сборки.