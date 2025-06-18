Exeed запустил в России мобильное приложение для владельцев Exlantix

Exeed, входящая в концерн Chery, объявила о запуске цифрового компаньона для линейки своей «дочки» Exlantix. Согласно задумке создателей, новое приложение обеспечит и удаленный контроль над конкретной машиной, и позволит быть в курсе последних новостей бренда.

Новый софт поможет лучше поладить с премиальными «китайцами»

В базовый функционал мобильного приложения Exlantix входит новостная лента с постами представителей марки, автовладельцы могут комментировать опубликованную информацию, а также получать обратную связь. Предусмотрена и возможность записи на тест-драйв.

Свежий софт способен дистанционно запустить мотор, открыть окна, двери или багажник машины. Доступны настройки климатической системы и прогрев батареи, хозяин автомобиля имеет возможность в любой момент оценить запас хода.

Раздел «Карты» позволяет установить электронные границы, которые «китаец» не должен покидать, показывает локацию с автомобилем и умеет строить маршрут до него. При желании есть возможность просмотреть интерактивную карту зарядных станций. А в «Клиентском сервисе» можно получить консультацию профессионала по самым разным вопросам.

Добавим, что приложение уже готово к скачиванию через App Store, Google Play и AppGallery.

Напомним, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв продвинутого кроссовера Exlantix ET. Мы оценили китайский премиум под микроскопом.