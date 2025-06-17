«Соболь NN» и другие: опубликован шорт-лист национальной премии «ТОП-5 АВТО»

Итак, объявлен шорт-лист номинантов тринадцатого сезона премии «ТОП-5 АВТО» в пяти автомобильных категориях: «Компактный автомобиль/кроссовер», «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер», «Большой автомобиль/кроссовер», «Электрический автомобиль/гибрид» и «Коммерческий автомобиль». Выбирать, честно говоря, особо из нечего, Но тем не менее...

Жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, в число которых входит, безусловно, и главред портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, оценивало все новые модели, представленные на нашем рынке в течение 2024 года, по пяти критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

Понятно, что речь идет исключительно о изделиях «поднебесного» автопрома, ведь иных официальных премьер и пополнений в нашем отечестве по понятным причинам не случилось. Что, конечно, обидно, но, как говорится, имеем то, что имеем.

Итак, в нынешнем сезоне на лавры лучших в «компакте» претендуют рестайлинговый Exееd LX, GAC GS3, Geely Cityray, полноприводный Jaecoo J7 cновыv двигателем и полноприводный же Jetour Dashing. На наш взгляд, фаворитами гонки являются два последних автомобиля.

Фото производителя.

Что же касается среднеразмерных авто, то выбирая из заявленных Chery Tiggo 9, Geely Preface, Hongqi HS3, Jaecoo J8 и Jetour T2, то тут битва разгорается нешуточная: все претенденты заслуживают высокого титула, так что подождем итогового голосования уважаемого жюри.

А вот сегменте «больших» легковушек сенсаций не случится. В почти равном противостоянии Changan CS95, Dongfeng DFSK ix7, минивэн GAC M8 и Soueast S09 на лопатки положит M-Hero.

«Электрическую» составляющую премии ««ТОП-5 АВТО» можно было бы и вообще пропустить за полной ненадобностью для нашей страны, особенно если учесть, что в шорт-лист попали ну совершенно неинтересные машины: Aito Seres M9, Evolute i-Space, LADA E-Largus и минивэн Wey 80. Хотя эксперты, скорее всего, будут выбирать между первой и последней моделями.

А вот в коммерческом секторе безусловный фаворит — ГАЗ «Соболь» NN 4х4. «Китайцы» в виде Avior V90, Foton S35, JAC T9 и Sollers ST8 явно и однозначно отдыхают на обочине этого шорт-листа. Впрочем, как говорится, подождем — увидим.