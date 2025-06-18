85% продаж новых легковых автомобилей в России приходится на 15 марок

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем телеграм-канале статистикой, согласно которой российский авторынок остается «высококонцентрированным»: всего 15 марок обеспечивают 85% продаж новых легковых автомобилей в стране. В топ-3 — LADA, Haval и Chery.
Часть брендов, в том числе Lixiang, Jetta и Mazda, балансируют на грани «официальности». Множество автомобилей этих и других марок попадает в страну по альтернативным схемам, включая параллельный импорт. В этом году на такие легковушки пришлось 9% продаж, причем 80% таких авто были ввезены частными лицами.
Несмотря на общее падение рынка на 26%, четыре марки — Belgee, Jetour, Jaecoo и Solaris — показали рост. Однако их стремительное развитие в 2025-м объясняется низкой базой прошлого года, поскольку активная фаза продаж этих машин начались сравнительно недавно.
Кроссоверы по-прежнему преобладают, занимая 67% рынка. Среди китайских брендов их доля еще выше — около 90%, что и стало одной из причин резкого роста популярности таких авто за последние четыре года.
Другая особенность рынка, которую подчеркивает статистика — это возраст проданных автомобилей. Из 440 тысяч новых машин, зарегистрированных в этом году, 73% были выпущены в 2024-м, а 4% — еще в 2023-м.