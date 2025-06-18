85% продаж новых легковых автомобилей в России приходится на 15 марок

Российский рынок новых автомобилей насчитывает более 130 марок, но лишь около 40 из них работают через официальные каналы поставок. Это означает, что их машины ввозятся по Одобрениям типа транспортного средства (ОТТС), покрываются заводской гарантией и имеют развитую дилерскую сеть.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем телеграм-канале статистикой, согласно которой российский авторынок остается «высококонцентрированным»: всего 15 марок обеспечивают 85% продаж новых легковых автомобилей в стране. В топ-3 — LADA, Haval и Chery.

Часть брендов, в том числе Lixiang, Jetta и Mazda, балансируют на грани «официальности». Множество автомобилей этих и других марок попадает в страну по альтернативным схемам, включая параллельный импорт. В этом году на такие легковушки пришлось 9% продаж, причем 80% таких авто были ввезены частными лицами.

Несмотря на общее падение рынка на 26%, четыре марки — Belgee, Jetour, Jaecoo и Solaris — показали рост. Однако их стремительное развитие в 2025-м объясняется низкой базой прошлого года, поскольку активная фаза продаж этих машин начались сравнительно недавно.

Кроссоверы по-прежнему преобладают, занимая 67% рынка. Среди китайских брендов их доля еще выше — около 90%, что и стало одной из причин резкого роста популярности таких авто за последние четыре года.

Другая особенность рынка, которую подчеркивает статистика — это возраст проданных автомобилей. Из 440 тысяч новых машин, зарегистрированных в этом году, 73% были выпущены в 2024-м, а 4% — еще в 2023-м.