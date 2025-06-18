GAC представил в Россию новую версию кроссовера GS8, получившую название Dragon

GAC GS8 Dragon отличается уникальным дизайном, вдохновленным, как говорят в компании, чешуей дракона — это отразилось в массивной решетке радиатора, обновленных бамперах и колесных дисках. Модель также получила эксклюзивную световую анимацию приветствия с проекционной графикой по бокам. Длина кроссовера увеличилась с 4980 мм до 5015 мм, а вот ширина (1950 мм) и высота (1780 мм) остались прежними.

GS8 Dragon предлагает семиместный салон с кожаной перфорированной обивкой сидений. Спинки второго ряда регулируются в восьми положениях и раскладываются до угла 131 градуса. Багажное отделение может вмещать до 1859 литров. В центральной части установлены два дисплея: 12,3-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийки.

Покупателям предложат четыре варианта окраски кузова (черный, серебристый, белый, серый) и три цвета салона (белый, коричневый, черный). Ожидается, что GS8 Dragon получит поддержку сервисов «Яндекс Авто» и улучшенную шумоизоляцию.

Информация о силовой установке официально пока не раскрывается. Но по предварительным данным, кроссовер обзаведется гибридной системой, построенной вокруг 2-литрового двигателя. Ее совокупная мощность составит 237 л.с. и 391 Нм крутящего момента. Так это или нет, узнаем ближе к рыночному запуску.

Цены GS8 Dragon представители GAC тоже пока не публикуют. Сейчас, напомним, «восьмерка» продается у нас в нескольких комплектациях по цене от 4 099 000 рублей без учета скидок по спецпрограммам.