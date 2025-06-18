В Россию стали завозить меньше японских автомобилей

Несмотря на рост общего товарооборота, экспорт японских автомобилей в нашу страну сократился на 8,4%, а запчастей — на 21%. В то же время закупки российского сжиженного природного газа японской стороной выросли на 36,9%, а угля — на 5%.

Согласно статистике, подготовленной ТАСС на основании данных японского министерства финансов, в мае 2025 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 10% в годовом выражении, достигнув 101,4 млрд иен (примерно $697 млн). Основу взаимной торговли традиционно составили японские машины и российские энергоносители, на которые пришлось около 65% поставок. Доля отечественного газа в общем объеме импорта в Страну восходящего солнца составила более 10%, что выше среднегодового уровня.

Импорт из России в мае увеличился на 12,1%, составив 72,1 млрд иен ($496 млн). При этом поставки некоторых товаров — таких, как цветные металлы, чугун и сталь — сократились на треть и более.

Экспорт Японии в РФ, несмотря на снижение продаж автомобилей, в целом вырос на 5,2%, достигнув 29,3 млрд иен ($201 млн). В целом, как видим, динамика торговли между странами остается неоднородной: по одним товарам наблюдается спад, по другим — значительное увеличение объемов.