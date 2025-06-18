Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport подешевел, получив новый мотор

Китайский паркетник Chery Tiggo 7 Sport, чей кузов по стилю напоминает внедорожник Range Rover, обзавелся на родине новой версией с 1,5-литровой силовой установкой. В пересчете на наши деньги за новинку просят меньше миллиона рублей.

К сожалению, это случилось не в России

Как сообщает CarNewsChina, «спортивная» вариация «семерки» стала доступнее благодаря появлению менее мощного двигателя. Теперь покупатели могут выбирать между наддувным 197-сильным 1,6-литровым агрегатом и новым для этого кроссовера 1,5-литровым ДВС, выдающим 156 л.с. В первом случае переключением передач 7-диапазонный «робот», во втором — 6-ступечатый. Привод исключительно передний.

Внутри на себя сразу обращает внимание вертикальный 13,2-дюймовый экран мультимедийного комплекса. В число новых «фишек» вошли подогрев передних кресел (водительское — с вентиляцией), климат-контроль, подсветка в зеркалах, а также камеры кругового обзора. Старшие комплектации могут порадовать умными ассистентами, видеорегистратором, панорамной крышей и беспроводной зарядкой для гаджетов. Начальная версия оценивается в 960 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал один из первых «живых» снимков Chery Tiggo 7 Sport. Кроме того, мы рассказали, что он имеет общего с Jaecoo J7, официально продающимся в России.