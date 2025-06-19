Эксперт Петров рассказал, какие «параллельные» кроссоверы плохо продаются в РФ

Если в 2023-м на автомобили, ввезенные в нашу страну по схеме параллельного импорта, приходилось около 15% всего рынка новых машин, то в 2024-м их доля сократилась до 7,5%. Тем не менее, их по-прежнему активно поставляют, и выбор у покупателей довольно широкий. А какие именно модели пользуются спросом у россиян, рассказал представитель дилерского сообщества.

В беседе с «Российской газетой» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отметил, что хотя сейчас посредством альтернативного импорта можно завезти в страну практически любой кроссовер, спрос остается неравномерным. То есть одни модели пользуются высокой популярностью, а другие оказываются совсем не нужными.

К первым, по словам эксперта, относятся дорогие и премиальные кроссоверы — такие, как BMW Х5, Х7, X6 и X3, Mercedes-Benz GLE, GLS и G-класс, Audi Q6 и Q5. В этот же список можно внести паркетники попроще — Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. Именно «европейцы» стабильно возглавляют рейтинги продаж в сегменте SUV, представленных в России «параллельно».

Что же касается тех моделей, что пользуются наименьшим спросом, то это более компактные кроссоверы (те, что из-за всевозможных пошлин и сборов стоят у нас слишком дорого), а также малоизвестные модели. И тут в качестве примера г-н Петров приводит паркетники Infiniti, Hyundai Mufasa, Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и X2.

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