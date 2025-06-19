В Минпромторге предсказали падение продаж новых машин в России на 30%

В сложившейся экономической ситуации Минпромторг выразил надежду, что снижение реализации новых автомобилей всех сегментов в стране удастся удержать в пределах 25-30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о 1,3 млн штук.

В беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, в 2025 году 700-800 тыс. машин можно считать целесообразным объемом производства на российских площадках. Такие цифры не должны усилить давление стоков.

Алиханов уточнил, что высокие ставки по кредитам продолжают оказывать влияние на отечественный авторынок, как и ожидания потенциальных покупателей. В результате создается эффект отложенного спроса. В то же время продолжает идти коррекция, связанная с тем, что результаты продаж прошлого года оказались намного выше ожиданий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему россияне отказываются покупать новые машины в кредит.