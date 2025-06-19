Глава АВТОВАЗа раскрыл, насколько подорожали автомобили LADA за последние годы

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что линейка отечественных моделей LADA только за январь текущего года прибавила в цене примерно 2%.

Об этом г-н Соколов рассказал в интервью телеканалу «Россия-24». По словам топ-менеджера Волжского автозавода, с ноября 2023-го по июнь 2025 года «Лады» стали дороже менее чем на 6,5%.

В начале лета глава тольяттинского предприятия говорил, что АВТОВАЗ допускает дальнейшее переписывание прайс-листов на свои автомобили с шильдиком в виде ладьи в сторону увеличения. В качестве причины г-н Соколов указал инфляцию. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет принято с учетом состояния отечественного авторынка.

Напомним, АВТОВАЗ презентовал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) новейший кроссовер LADA Azimut. Серийное производство этого долгожданного SUV начнется в 2026 году. В рамках того же мероприятия дебютировала и обновленная LADA Niva Travel, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».