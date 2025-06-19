Эксперт объяснил, какие мифы о «китайцах» ближе всего к реальности

Сделав выводы на основе недавнего июньского опроса, в котором приняли участие более тысячи россиян, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, какие из популярных мифов о китайских автомобилях больше других соответствуют действительности.

Опрос проводился в нескольких телеграм-каналах, связанных с деятельностью «Автостата». Результаты г-н Целиков опубликовал в своем личном паблике. Выяснилось, что по мнению 62% респондентов, прайс «китайцев» в нашей стране в несколько раз выше, чем на родине. И это как раз мифом не является, отметил эксперт.

Остаточная стоимость машин из КНР взволновала 44% участников опроса. Они уверены, что такие модели быстро теряют в цене, и продать их потом будет затруднительно. Г-н Целиков с этим согласился, обозначив тренд на ощутимое снижение остаточной стоимости.

На проблемы с запчастями обратили внимание около 30% респондентов, были жалобы на сбои электроники и электрики, а также на долгое и дорогое обслуживание. Подобные цифры явно подтверждают наличие названных проблем, однако не у всех моделей и марок, подчеркнул специалист. Он добавил, что «китайцы» действительно начинают ржаветь раньше конкурентов из Европы, Японии и Южной Кореи, разделив точку зрения 26% респондентов.