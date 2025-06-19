Названы предварительные сроки старта открытых продаж Aurus Arsenal в России

Производитель отечественных люксовых автомобилей Aurus может запустить коммерческие продажи минивэнов Arsenal уже в следующем году. По крайней мере, так позволяет сделать степень готовности модели.

Пока минивэны предназначены только для правительственного гаража

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителя «Ауруса», поделившегося подробностями о дальнейшей судьбе минивэна «Арсенал» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Пока Arsenal используют исключительно в Гараже особого назначения (ГОН), чьи сотрудники обеспечивают безопасное передвижение президента страны, высокопоставленных чиновников и зарубежных лидеров, посетивших Россию.

Уточняется, что на стенде бренда в рамках ПМЭФ была представлена модификация Aurus Arsenal, наиболее близкая к варианту, продажи которого готовятся запустить. При желании приобрести подобную модель придется выложить более 50 млн рублей. Скорее всего, из-за массы «Арсенала», управлять им только с правами категории «В» не получится.

Напомним, под капотом размещена 4,4-литровая V-образная «восьмерка» с парой турбокомпрессоров, выдающая 598 л.с. В состав силовой установки также входит 62-сильный электродвигатель.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на ПМЭФ-2025 дебютирует Aurus Senat в стиле ЗИЛа.