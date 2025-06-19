Глава АВТОВАЗа: избыток автомобилей на рынке сохранится до конца 2025 года

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что излишки автомобильных запасов продолжают оказывать давление на рынок. Объем нереализованной продукции не сокращается, что свидетельствует о затяжном характере проблемы.

По словам г-на Соколова, профицит автомобилей на складах в России продлится как минимум до конца 2025 года. Согласно данным за второй квартал, количество непроданных машин по-прежнему остается высоким и оценивается в полмиллиона единиц.

Рынок постепенно адаптируется к изменившимся условиям, однако текущие темпы продаж не позволяют сократить складские запасы. В ближайшие месяцы существенных улучшений не прогнозируется. Сложившаяся ситуация отражает общее снижение спроса в автомобильной отрасли.

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что в связи с этим ожидается значительное падение продаж по итогам текущего года по сравнению с 2024-м. Прогнозируется, что объем реализации легковых автомобилей составит порядка 1,1 млн единиц, а с учетом легкого коммерческого транспорта — около 1,2 млн.