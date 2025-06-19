В России готовят новые меры поддержки покупателей и производителей машин

Примерно через пару недель правительство нашей страны должно определиться с конкретными, наиболее востребованными мерами, которые помогут и желающим купить автомобиль, и заводам-изготовителям.

Как сообщает «Российская газета», об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, нужно не только поддержать автопроизводителей, но и простимулировать потребителей так, чтобы они решились на приобретение машины, а не держали средства на депозитах.

Пока в стране есть средства, благодаря которым по итогам третьего квартала правительство может рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании льготных автокредитов, добавил г-н Мантуров. Он уточнил, что, в частности, речь идет о подпрограмме «Семейный автомобиль».

В конце мая портал «АвтоВзгляд» сообщал, как Минпромторг смягчил условия льготной программы «Семейный автомобиль».