ПМЭФ-2025: чиновники надеются на светлое будущее авторынка

Информация о том, что автомобильный рынок России «упал на дно самого глубокого ущелья», добралась, вероятно, и до Минпромторга. По крайней мере, глава министерства Антон Алиханов в интервью агентству ТАСС сообщил о своих надеждах удержать снижение годовых продаж в пределах 25 — 30%. Портал «АвтоВзгляд» невыразимо счастлив, что министр не отчаивается и не теряет бодрости духа.

Стало известно, сколько новых машин будет продано в этом году

На Петербургском международном экономическом форуме министр промышленности и торговли РФ порадовал журналистов своим упованием на все хорошее: «В текущих условиях мы надеемся, что снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году, на уровне примерно 1,3 млн штук. Целесообразные объемы производства на отечественных площадках, которые не усилят давление стоков, в этом случае — 700-800 тысяч».

ПЛЫВУЩИЕ ПО ТЕЧЕНИЮ

Что остается делать нам, простым смертным, как не возрыдать в умилении перед лицом столь ясно продемонстрированной начальственной веры? Ну, разве что ознакомиться с некоторыми цифрами.

По данным агентства «Автостат» за январь нынешнего года в России было реализовано на 11% больше легковых автомобилей, чем годом ранее. Однако в феврале тенденция сменилась, и началось отставание от прошлогодних темпов — падение составило 25%. Дальше — хуже. Март — минус 45,5%, апрель — минус 25,5%, май — минус 28,3%. Не демонстрирует пока оживления и июнь, уступая пока прошлому году примерно те же 28%.

Фото: globallookpress.com

Не обязательно быть министром и владеть неким тайным знанием, чтобы на основании приведенных данных сделать прогноз, сходный с тем, что выдал руководитель Минпромторга — это раз. Наглядно продемонстрировано, что министерство не склонно руководить процессом, а просто плывет по течению — это два.

О ЗАБЫВЧИВОСТИ И О ДОВЕРИИ

Часть причин, по которым на авторынке сложилась столь неприятная ситуация, для Антона Андреевича секретом не является. Он охотно их перечисляет — высокие ставки автокредитования, а также потребительские ожидания, формирующие отложенный спрос.

Правда, министр почему-то умолчал о не менее важном факторе — ценах, несообразно задранных благодаря неконтролируемой жадности автопроизводителей и пролоббированному его министерством утильсбору.

Такая избирательная забывчивость ощутимо снижает доверие к рычагам, которые г-н Алиханов не конкретизирует, предлагает нам поверить ему на слово и считать достаточными для стабилизации рынка:

Фото: globallookpress.com

— Весь арсенал наших мер продолжает работать, ни одно из направлений мы не «свернули», несмотря на достаточно жесткие условия бюджета.

Параллельно мы комплексно работаем над сбалансированным инвестрежимом, который позволит стабильно развиваться и углублять локализацию всем перезапущенным площадкам...

А на деле-то вырисовывается простая картина. Одну руку финансово-экономические институции по локоть запускают в кошельки потребителей, давая заработать и бюджету, и производителям. А другая рука одновременно отсыпает от щедрот из того же бюджета тем же автоконцернам.

Кто страдает от подобного круговорота финансов в природе, а кто оказывается в выигрыше — объяснять не надо. Профильное министерство вполне устраивает все то, что происходит в России с подведомственной ему отраслью, поэтому оно может себе позволить утешаться надеждами вместо того, чтобы работать над исправлением сложившегося положения.

РАДОСТЬ ЭКСПЕРТОВ НАМ НЕ В РАДОСТЬ

При отсутствии сколь-либо положительных событий на авторынке, эксперты и аналитики находят порой весьма забавные поводы для демонстрации оптимизма. За примерами далеко ходить не надо — это исследование стоков. Ура! С мая началось сокращение складских запасов за счет снижения импорта китайских автомобилей. В этом месяце впервые с начала года запасы сократились с полумиллиона где-то на 20 000 машин.

Фото: globallookpress.com

На стоянках АВТОВАЗа и его дилеров скопилось около 100 000 нераспроданных автомобилей, сообщает «Самарское обозрение».

Денис Мантуров, ныне первый вице-премьер России, а в прошлом глава Минпромторга, в интервью телеканалу РБК посетовал на то, что АВТОВАЗ вынужденно сократит производство:

— В этом году будет снижение по объективным причинам, не зависящим от АВТОВАЗа, и точно не от их качества — связанным со снижением спроса...

Насчет «объективных причин» и невинности тольяттинского автогиганта — вопрос спорный. Однако пересмотр планов тоже повлияет на объемы стоков. Хотя, собственно говоря, нам, конечным покупателям, совершенно все равно, сколько машин пылится в отстойниках у дилеров.

Нас волнует, какие ценники стоят около них в автосалонах. Тут надо заметить — эти два момента между собой все-таки связаны. И если экспертов радует сокращение стоков, то нас оно должно расстраивать, ибо таким образом производители и продавцы избавляются от затоваривания, и посему им нет смысла снижать цены.