Глава АВТОВАЗа призвал остановить ценовую войну на авторынке России

По мнению президента Волжского автогиганта Максима Соколова, отечественный авторынок начнет расти, если снизится ключевая ставка, активизируется выдача автокредитов и прекратится ценовая войн, развязанная автостроителями КНР. Китайские бренды сегодня так агрессивно демпингуют, что уровень скидок равнозначен ценнику на некоторые тольяттинские модели.

Об этом г-н Соколов рассказал в интервью «Российской газете». Он уточнил, что сейчас дисконт в ряде автосалонов доходит до 800 тыс. рублей. За такие деньги можно приобрести LADA Granta в стартовой комплектации. Но невозможно ведь просто дарить автомобиль всем желающим, следовательно, ценовая война должна прекратится, подчеркнул топ-менеджер.

Кроме того, г-н Соколов надеется, что власти страны помогут рынку избавиться от стоков, размер которых достиг уже полумиллиона машин. Они не только тормозят развитие отечественных технически суверенных автозаводов, но и мешают им «дышать», заключил президент АВТОВАЗа. Ранее он, напомним, прогнозировал, когда на российском рынке будет покончено с переизбытком машин.