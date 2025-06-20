Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM-i официально дебютировал в Китае

«Поднебесный» концерн Geely представил на родине седан Galaxy A7 с припиской EM-i. Модель вооружена фирменной гибридной системой NordThor 2.0 AI Hybrid и обладает немаленьким запасом хода.

Модель может похвастать в том числе и искусственным интеллектом

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», силовая установка четырехдверного A7 построена вокруг 112-сильного классического атмосферного мотора объемом 1,5 л. Он трудится в паре с электрическим двигателем, выдающим 238 л.с. В итоге суммарная мощность достигает 350 л.с. В гибридном режиме «семерка» может пройти 2100 км, но в виде чистокровной электрички способна преодолеть от 55 до 150 км.

Габариты нового Geely Galaxy A7 EM-i составляют 4918х1905х1495 мм. Колесная база вытянута на 2845 мм. Седан выдержан в фирменном стиле бренда. У четырехдверки нет классической радиаторной решетки: ее заменяет цельная панель с декоративными элементами и вентиляционными прорезями. Переднюю оптику соединяет LED-полоса, корму украшает стильный монофонарь.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал другие детали о Galaxy A7. Кроме того, мы расписали особенности обновленной гибридной системы Geely с искусственным интеллектом.